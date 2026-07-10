Уход звезды стал большим ударом для многомиллионной армии ее поклонников

Мировая музыкальная сцена понесла тяжелую утрату. В возрасте 75 лет скончалась Бонни Тайлер – обладательница одного из самых узнаваемых голосов в рок-музыке и исполнительница хитов Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero. О смерти любимицы публики сообщили ее близкие и представители команды.

Последние недели легендарная исполнительница проходила лечение в одной из клиник Португалии. Медики пытались стабилизировать ее состояние после серьезных осложнений со здоровьем, однако спасти звезду не удалось.

Ранее сообщалось, что знаменитой исполнительнице экстренно провели операцию на кишечнике. После хирургического вмешательства врачи ввели ее в медикаментозную кому, чтобы дать организму возможность восстановиться. Позже состояние артистки улучшилось – она пришла в сознание, однако продолжала находиться в реанимации под постоянным наблюдением специалистов и в итоге скончалась. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Легенда мировой рок-сцены оставила после себя огромное музыкальное наследие. Ее песни стали символом целой эпохи, а мощный хрипловатый голос на протяжении десятилетий оставался визитной карточкой певицы и принес ей любовь миллионов поклонников по всему миру.

Ранее стало известно о смерти популярного советского артиста.