Умер знаменитый советский артист Роберт Ляпидевский

Звезда немного не дожил до 90-летия

Стали известны подробности завершения земного пути знаменитого советского артиста Роберта Ляпидевского. Как сообщили его близкие, решающую роль сыграли тяжелые последствия перенесенной коронавирусной инфекции, которые серьезно подорвали здоровье пожилого человека.

Артиста не стало во вторник, ему было 89 лет. Родные пояснили, что с возрастом накопившиеся болезни начали давать о себе знать, а опасный вирус сильно усугубил ситуацию, спровоцировав осложнения на внутренние органы.

"За 89 лет организм собирает множество болячек. Все эти болячки потом обостряются", – отметили близкие покойного.

Несмотря на это, после болезни знаменитость еще некоторое время выходил на сцену и продолжал работать в театре, однако позже завершил карьеру. Последние дни он провел дома.

Звезда вырос в семье легендарного летчика Анатолия Ляпидевского – первого Героя Советского Союза. В юности он пробовал себя в разных направлениях: учился в военном училище, затем выбрал журналистику, параллельно увлекался музыкой и спортом. Но в итоге именно театральные подмостки стали его настоящим делом.

За многолетний труд и вклад в развитие искусства он получил звание заслуженного артиста России в 1992 году, а спустя годы – в 2013-м – был удостоен высшего почетного звания народного артиста страны.

