Названа причина смерти известного режиссера Ким Чан-мина

Жуткая ситуация поразила общественность

История знаменитого южнокорейского режиссера Ким Чан-мина, которая сначала казалась трагической случайностью, оказалась куда страшнее. Как выяснилось только сейчас, причиной его смерти стало не внезапное ухудшение здоровья, а последствия жестокого нападения.

Ранее близкие говорили, что 40-летний кинематографист потерял сознание в ресторане. Это произошло 20 октября прошлого года. Спустя несколько недель он умер.

Теперь же семья раскрыла правду: в роковой вечер он пришел в круглосуточное кафе ради сына с аутизмом, которому внезапно захотелось свиных котлет. Во время ужина между посетителями возник конфликт из-за шума, и один из мужчин ударил режиссера. После удара тот упал и получил тяжелую травму головы.

Через некоторое время звезду доставили в больницу, но спасти не смогли – произошедшее привело к кровоизлиянию в мозг. Несмотря на это, даже после смерти Ким Чан-мин помог другим: его органы были переданы четырем пациентам и подарили им шанс на долгую жизнь.

Дело о нападении долго не двигалось с мертвой точки – сначала суд отказал в аресте подозреваемых, и лишь спустя несколько месяцев материалы передали в прокуратуру. Разбирательства продолжаются.

