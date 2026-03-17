Умер известный актер Мэтт Кларк

В США завершился земной путь актера Мэтта Кларка, звезде было 89 лет. Широкой публике он известен как артист, появившийся в знаменитой картине "Назад в будущее".

Родные покойного рассказали, что работа в кино всегда занимала в его жизни особое место. При этом мужчина никогда не стремился к признанию и спокойно относился к известности, считая свою творческую биографию счастливым стечением обстоятельств.

Сообщается, что последние дни он провел у себя дома в Остине, в штате Техас. Причиной трагедии стали последствия сложной операции на спине, после которой возникли осложнения.

Среди его заметных работ зрители особенно выделяют появление в ленте "Назад в будущее 3", где он сыграл бармена. Кроме того, актер часто работал в жанре вестерн и выходил на одну площадку с Клинтом Иствудом и Джоном Уэйном.

Ранее также появилась информация о смерти Андрея Голикова, одного из старейших актеров МХАТ имени Горького.

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
