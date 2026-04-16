Сыгравший Леню Голубкова актер Пермяков теряет зрение из-за катаракты

"Леня Голубков" слепнет: актеру из МММ диагностировали катаракту
Владимир Пермяков. Фото: АГН Москва
Актер испытывает проблемы со здоровьем еще с прошлого года

73-летний Владимир Пермяков, прославившийся в 90-е ролями в рекламе финансовой пирамиды МММ, стремительно теряет зрение. По данным Telegram-канала Shot, у артиста диагностировали катаракту. Врачи опасались полной слепоты.

Пермяков обратился в столичную поликлинику, где ему срочно сделали операцию на глазах. Хрусталик заменили, и "Леня Голубков" наконец начал хоть что-то видеть.

Проблемы со здоровьем у актера начались еще год назад. Тогда он жаловался на сильные боли в сердце. Причиной оказался диабет. Ему запретили есть колбасу и пить газировку. Теперь к списку ограничений добавились и физические нагрузки – придется отказаться от регулярных пробежек на 5 километров.

Сам Пермяков подтвердил, что восстанавливается после операции. Жизнь у него сейчас не сахар: в кино не берут – застрял в образе Голубкова. Пару раз актер снимался в шоу за деньги, из-за чего чуть не лишился "лужковской надбавки" к пенсии. А еще мошенники развели его почти на 200 тысяч рублей.

Артист признается, что из-за череды неудач даже обращался к экстрасенсу Глобе, чтобы та предсказала ему успех. Пока безрезультатно.

На днях в реанимацию попала легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. У 79-летней звезды резко ухудшилось состояние, потребовалась срочная госпитализация. Сейчас самый опасный этап позади, тренер пришла в сознание.

Источник: Shot ✓ Надежный источник
