Легендарный советский тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Звезда танцев на льду Татьяна Тарасова оказалась в реанимации и сейчас находится под постоянным наблюдением медиков. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, несколько дней назад состояние знаменитости резко ухудшилось, из-за чего потребовалась срочная госпитализация в реанимационное отделение. В настоящий момент, как уточнил осведомитель, самый опасный этап уже остался позади: тренер пришла в сознание, однако медики продолжают внимательно следить за ее состоянием.
Татьяне Тарасовой 79 лет. Ее имя давно стало символом отечественного фигурного катания. Еще в молодости ей пришлось завершить личную карьеру из-за проблем со здоровьем, но это ее не остановило – вскоре звезда начала тренерскую работу и добилась выдающихся результатов.
Под ее руководством атлеты завоевали огромное количество медалей на крупнейших международных состязаниях. В 2008 году ее вклад в развитие фигурного катания был отмечен включением в Зал славы мирового спорта.
К слову, однажды знаменитость назвала переезд в США одним из лучших решений в жизни.
Киевские власти зря рассчитывали, что лояльность Будапешта повысится
После поражения Орбана на выборах Киев надеется на выделение согласованного кредита