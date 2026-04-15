Легендарный советский тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Звезда танцев на льду Татьяна Тарасова оказалась в реанимации и сейчас находится под постоянным наблюдением медиков. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, несколько дней назад состояние знаменитости резко ухудшилось, из-за чего потребовалась срочная госпитализация в реанимационное отделение. В настоящий момент, как уточнил осведомитель, самый опасный этап уже остался позади: тренер пришла в сознание, однако медики продолжают внимательно следить за ее состоянием.

Татьяне Тарасовой 79 лет. Ее имя давно стало символом отечественного фигурного катания. Еще в молодости ей пришлось завершить личную карьеру из-за проблем со здоровьем, но это ее не остановило – вскоре звезда начала тренерскую работу и добилась выдающихся результатов.

Под ее руководством атлеты завоевали огромное количество медалей на крупнейших международных состязаниях. В 2008 году ее вклад в развитие фигурного катания был отмечен включением в Зал славы мирового спорта.

К слову, однажды знаменитость назвала переезд в США одним из лучших решений в жизни.