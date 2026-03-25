Звезда "Тихого дона" Тихон Котрелев скончался в больнице от осложнений

Ранее актеру диагностировали смертельно опасное осложнение

Звезда сериалов "Хирург" и "Тихий Дон" Тихон Котрелев скончался на 50-м году жизни. По данным SHOT, причиной смерти стали осложнения, вызванные острым панкреатитом.

По данным "Кино-Театр.ру", Котрелева не стало еще 24 марта.

Состояние актера резко ухудшилось после того, как на этой неделе он отказался от госпитализации. Несколько дней Котрелев не выходил на связь с родными, запершись в съемной квартире на Гоголевском бульваре в Москве.

Ранее ему диагностировали панкреонекроз – смертельно опасное осложнение. По словам близких, артист уже несколько лет боролся с алкогольной зависимостью.

Напомним, несколькими днями ранее Котрелева уже пытались госпитализировать. Тогда сестра вызвала спасателей, они вскрыли дверь, но актер от помощи врачей отказался. Позднее сообщалось, что актера госпитализировали.

Тихон Котрелев известен зрителям по ролям в экранизации "Тихого Дона", в сериалах "Хирург", "Маргарита Назарова", а также по фильму "Из пламя и света".

