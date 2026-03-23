Тихона Котрелева из "Тихого дона" увезли в психиатрическую больницу

Артист, по предварительной информации, страдает алкогольной зависимостью

Звезда сериалов "Хирург" и "Тихий Дон" Тихон Котрелев попал в психиатрическую клинику. По данным Telegram-канала 112, 49-летний актер три дня не выходил на связь с родными, и сегодня сестра приехала к нему в квартиру на Гоголевском бульваре в Москве. Предварительно, артист страдает алкогольной зависимостью.

Ранее SHOT сообщал, что Котрелев заперся в съемной квартире и не отвечал на звонки. Спасатели вскрыли дверь, актера осмотрели медики, но от госпитализации он отказался.

По словам соседей, на этаже стоял жуткий запах, а близкие утверждали, что Котрелев уже несколько лет борется с алкогольной зависимостью.

Тихону ему диагностировали панкреонекроз – смертельно опасное осложнение острого панкреатита.