Тихона Котрелева из "Тихого дона" увезли в психиатрическую больницу

Звезду "Тихого дона" увезли в психиатрическую больницу после вскрытия квартиры
Тихон Котрелев. Фото: kino-teatr.ru
Артист, по предварительной информации, страдает алкогольной зависимостью

Звезда сериалов "Хирург" и "Тихий Дон" Тихон Котрелев попал в психиатрическую клинику. По данным Telegram-канала 112, 49-летний актер три дня не выходил на связь с родными, и сегодня сестра приехала к нему в квартиру на Гоголевском бульваре в Москве. Предварительно, артист страдает алкогольной зависимостью.

Ранее SHOT сообщал, что Котрелев заперся в съемной квартире и не отвечал на звонки. Спасатели вскрыли дверь, актера осмотрели медики, но от госпитализации он отказался.

По словам соседей, на этаже стоял жуткий запах, а близкие утверждали, что Котрелев уже несколько лет борется с алкогольной зависимостью.

Тихону ему диагностировали панкреонекроз – смертельно опасное осложнение острого панкреатита.

Источник: 112
По теме

Генсек НАТО публично раскрыл планы Зеленского на Россию

Бывший комик принял важное решение

Новая фаза войны: раскрыт следующий шаг США против Ирана

Американцы готовы изменить стратегию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей