Скоропостижно скончался исполнитель роли Д'Артаньяна Псарев

Заслуженный артист РФ Виталий Псарев завершил свое земное пребывание после тяжелого недуга. Многие зрители помнят его как Д'Артаньяна – героя из киноленты-спектакля "Легенды о мушкетерах". Артист, которого знали и любили, скончался после продолжительной болезни внутренних органов.
Жизненный путь знаменитости оборвался 23 марта, ему было 74 года. Точная причина смерти не называется, однако близкие сообщают, что в последние годы он серьезно болел, в том числе, испытывал проблемы с почками. Коллеги говорят, что звезда скончался скоропостижно. Дата и место прощания пока не объявлены.
Будущий артист появился на свет в Хабаровске и рано связал жизнь с музыкой – уже в юности выступал, а затем получил профессиональное образование в Ленинградской консерватории. Со временем он стал солистом петербургского Мюзик-холла и получил звание заслуженного артиста РФ.
Широкой публике он запомнился не только по театральной сцене, но и по работе в кино. Его голос звучал во многих фильмах, он сотрудничал с известными композиторами. Смерть звезды стала болезненным ударом для его родных и близких.
