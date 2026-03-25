Скоропостижно скончался исполнитель роли Д'Артаньяна Псарев

Уход знаменитости стал большим ударом по культурной среде

Заслуженный артист РФ Виталий Псарев завершил свое земное пребывание после тяжелого недуга. Многие зрители помнят его как Д'Артаньяна – героя из киноленты-спектакля "Легенды о мушкетерах". Артист, которого знали и любили, скончался после продолжительной болезни внутренних органов.

Жизненный путь знаменитости оборвался 23 марта, ему было 74 года. Точная причина смерти не называется, однако близкие сообщают, что в последние годы он серьезно болел, в том числе, испытывал проблемы с почками. Коллеги говорят, что звезда скончался скоропостижно. Дата и место прощания пока не объявлены.

Будущий артист появился на свет в Хабаровске и рано связал жизнь с музыкой – уже в юности выступал, а затем получил профессиональное образование в Ленинградской консерватории. Со временем он стал солистом петербургского Мюзик-холла и получил звание заслуженного артиста РФ.

Широкой публике он запомнился не только по театральной сцене, но и по работе в кино. Его голос звучал во многих фильмах, он сотрудничал с известными композиторами. Смерть звезды стала болезненным ударом для его родных и близких.

