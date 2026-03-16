В 80 лет умер знаменитый советский артист Голиков

Его работой восхищались несколько поколений советских и российских зрителей

Российский театральный мир понес утрату. На 81-м году жизни скончался актер МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков – человек, который посвятил сцене десятки лет и стал частью истории одного из главных театров страны. О смерти артиста сообщили представители культурного учреждения.

Ныне покойная знаменитость был выпускником Школы-студии МХАТ. Сначала он окончил актерский факультет, а затем получил и режиссерское образование. После завершения учебы артист вошел в труппу театра и на протяжении многих лет выходил на легендарные театральные подмостки.

За годы работы Голиков принял участие в большом числе постановок, которые стали значимыми для театрального репертуара. Зрители могли видеть его в спектаклях "Тартюф", "Господа Головлевы", "Кремлевские куранты", "Три толстяка", а также в постановке "Последний срок".

Помимо актерской карьеры, он занимался режиссурой и преподаванием. Голиков ставил спектакли в других театрах и передавал свой опыт молодым артистам, работая со студентами в творческих вузах. Его профессиональная жизнь была тесно связана не только со сценой, но и с воспитанием нового поколения актеров.

