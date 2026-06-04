Микки Рурк спустя 28 лет извинился перед экс-супругой

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Спустя почти три десятилетия после расставания известный на весь мир актер Микки Рурк сделал неожиданное признание, которое удивило многих поклонников. Звезда публично попросил прощение у своей бывшей супруги Карре Отис и признался, что считает виновным в разрушении их отношений только себя.
Голливудская звезда опубликовал в соцсетях откровенное обращение, в котором излил душу. Рурк покаялся и признался, что считает случившееся много лет назад собственной ошибкой. Он заявил, что до сих пор испытывает сожаление из-за событий прошлого.
"Я был дураком столько лет, совсем не ее вина. Я совершил слепую ужасную ошибку", – написал он.
Роман актера и модели начался после знакомства на съемках фильма "Дикая орхидея" в 1989 году. Между ними быстро возникли чувства, которые спустя несколько лет привели к свадьбе. Однако красивую историю любви сопровождали постоянные конфликты.
За время брака имя пары неоднократно попадало в заголовки газет. Одним из самых громких эпизодов стало задержание артиста по обвинению в домашнем насилии. Позже девушка также рассказывала о подозрительном происшествии с оружием актера, во время которого пуля попала ей в грудь и лишь чудом не задела сердце.
Сейчас у бывшей возлюбленной легенды все хорошо. С 2005 года она состоит в браке с Мэтью Саттоном, пара живет в Калифорнии и воспитывает двух дочерей.
Ранее стало известно, что Брэд Питт поставил крест на новом браке после скандального развода с Джоли.
Игнорировать очевидное уже невозможно