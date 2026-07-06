Премьер Австралии принес извинения за слова о желании "переспать" с Кайли Миноуг

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Неосторожная шутка руководителя австралийского кабмина Энтони Альбанезе обернулась громким скандалом. После пикантных высказываний о мировой звезде Кайли Миноуг государственному деятелю пришлось публично каяться.
Инцидент произошел во время участия политика в развлекательном телешоу. Ему предложили поиграть в популярную игру, где нужно выбрать, с кем из известных дам он хотел бы провести ночь, связать себя узами брака и с кем сходить на свидание. Среди вариантов были Кайли Миноуг, Николь Кидман и Ронда Берчмор.
Сначала политик попытался избежать ответа, напомнив, что всего несколько месяцев назад вступил в брак. Однако после настойчивых вопросов он все же выбрал Миноуг сразу по всем трем пунктам: "встречаться, жениться, переспать".
Высказывание быстро вызвало волну критики в австралийской прессе и соцсетях. После этого канцелярия руководителя кабинета министров распространила официальное заявление, в котором мужчина рассыпался в извинениях за свои слова.
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