Премьер Австралии принес извинения за слова о желании "переспать" с Кайли Миноуг

"Встречаться и переспать": премьер Австралии угодил в грязный скандал
Фото: www.unsplash.com
Политику пришлось объясняться

Неосторожная шутка руководителя австралийского кабмина Энтони Альбанезе обернулась громким скандалом. После пикантных высказываний о мировой звезде Кайли Миноуг государственному деятелю пришлось публично каяться. 

Инцидент произошел во время участия политика в развлекательном телешоу. Ему предложили поиграть в популярную игру, где нужно выбрать, с кем из известных дам он хотел бы провести ночь, связать себя узами брака и с кем сходить на свидание. Среди вариантов были Кайли Миноуг, Николь Кидман и Ронда Берчмор.

Сначала политик попытался избежать ответа, напомнив, что всего несколько месяцев назад вступил в брак. Однако после настойчивых вопросов он все же выбрал Миноуг сразу по всем трем пунктам: "встречаться, жениться, переспать".

Высказывание быстро вызвало волну критики в австралийской прессе и соцсетях. После этого канцелярия руководителя кабинета министров распространила официальное заявление, в котором мужчина рассыпался в извинениях за свои слова.

Ранее истерика Каллас из-за удара возмездия Армии РФ закончилась конфузом.

Источник: Guardian ✓ Надежный источник
По теме

Шаг Киева вызвал волну бешенства в Германии: "Это позор"

Многие политики хорошо понимают, к чему идет дело

Истерика Каллас из-за удара возмездия Армии РФ закончилась конфузом: "Идиотка"

Государственную деятельницу подняли на смех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей