Премьер Австралии принес извинения за слова о желании "переспать" с Кайли Миноуг

Политику пришлось объясняться

Неосторожная шутка руководителя австралийского кабмина Энтони Альбанезе обернулась громким скандалом. После пикантных высказываний о мировой звезде Кайли Миноуг государственному деятелю пришлось публично каяться.

Инцидент произошел во время участия политика в развлекательном телешоу. Ему предложили поиграть в популярную игру, где нужно выбрать, с кем из известных дам он хотел бы провести ночь, связать себя узами брака и с кем сходить на свидание. Среди вариантов были Кайли Миноуг, Николь Кидман и Ронда Берчмор.

Сначала политик попытался избежать ответа, напомнив, что всего несколько месяцев назад вступил в брак. Однако после настойчивых вопросов он все же выбрал Миноуг сразу по всем трем пунктам: "встречаться, жениться, переспать".

Высказывание быстро вызвало волну критики в австралийской прессе и соцсетях. После этого канцелярия руководителя кабинета министров распространила официальное заявление, в котором мужчина рассыпался в извинениях за свои слова.

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