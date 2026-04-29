Путин с улыбкой отреагировал на конфуз на встрече с лидером Конго

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации/wikimedia.org
Ситуацию удалось быстро разрешить

На переговорах между российским главнокомандующим Владимиром Путиным и лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле произошел небольшой, но заметный эпизод, который на мгновение выбил встречу из привычного протокольного ритма.

Перед началом беседы высокопоставленный гость вдруг уронил папку с документами и начал собирать разлетевшиеся бумаги. Ситуация выглядела весьма неловкой, однако российский президент мгновенно разрядил атмосферу.

Он спокойно и с улыбкой отреагировал на произошедшее, подчеркнув, что ничего страшного не случилось, и обратился к гостю с короткой фразой на английском.

"Ничего. It's ok", – с улыбкой проговорил глава России.

В итоге один из представителей делегации Конго помог собрать документы, после чего переговоры продолжились в обычном рабочем режиме.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
