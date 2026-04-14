Боня публично обратилась к Путину

Виктория Боня. Кадр: соцсети
Звезда социальных сетей рассказала о наболевшем

Телеведущая и блогер Виктория Боня выступила с эмоциональным обращением к российскому главнокомандующему Владимиру Путину, опубликовав пронзительное видео в социальных сетях. Она заявила, что решила высказаться не только от своего имени, но и, как ей кажется, от "лица народа" – от лица обычных людей, чьи проблемы остаются без должного внимания.

В своем обращении Боня затронула сразу несколько острых тем, которые вызывают беспокойство у многих. Она говорила о последствиях наводнения в Дагестане, о проекте постановления, связанном с разрешениями на добычу краснокнижных животных, а также о случаях изъятия домашнего скота. Отдельно она высказалась о блокировке некоторых социальных сетей, подчеркнув, что это тоже вызывает недовольство у пользователей.

Блогер допускает, что до главы государства информация о происходящем может доходить в искаженном виде или не в полном объеме. Именно поэтому звезда решила публично озвучить свою позицию, чтобы обратить внимание на эти вопросы.

Она также предложила создать специальную площадку, где граждане могли бы напрямую обращаться к президенту и рассказывать о реальной ситуации в стране – мол, руководству нужно знать, что на самом деле происходит на местах.

К слову, ранее знаменитость объявила о готовности родить от Павла Дурова.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
