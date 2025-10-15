Виктория Боня рассказала о заработках 13-летней дочери

Курс рубля
Блогер Виктория Боня утверждает, что на фоне невероятной популярности в соцсетях ее 13-летняя дочь стала хорошо зарабатывать. Например, во время недавнего визита в Москву девочке предложили несколько рекламных контрактов, за которые она выручила порядка полумиллиона рублей.
По словам знаменитости, этот опыт стал для ребенка очень важным – она поняла, что может зарабатывать деньги самостоятельно, а не жить на обеспечении родителей. Мать ее в этом поддерживает. Виктория считает, что чем раньше Анджелина научится этому навыку, тем проще ей будет в жизни.
Также модель высказалась по поводу возмущений в Сети, что ее дочь слишком избалована и постоянно спорит с родительницей по любому поводу. Боню это не смущает, поскольку она уверена, что ребенок должен не стесняться высказывать свое мнение.
"Мне не нужно, чтобы она была, как я хочу. И вот это все сформировало абсолютно другое восприятие меня", – рассказала она в недавнем интервью.
