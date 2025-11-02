Виктория Боня назвала паразитом Веронику Степанову

Между знаменитостями разгорелся нешуточный скандал

Звезда социальных сетей Виктория Боня резко высказалась в адрес эксперта по психологии Вероники Степановой, которая ранее прокомментировала ее отношения с наследницей. Шоувумен назвала специалиста человеком, зарабатывающим внимание за счет чужой популярности, и обозвала ее "паразитом".

Эксперт по внутреннему миру людей получила известность благодаря онлайн-разборам поведения знаменитостей. Недавно она обратила внимание на звездное семейство Бони и допустила критику в адрес ее дочери Анджелины, что вызвало возмущение у поклонников.

Знаменитость промолчать не могла и отметила, что делит людей на тех, кто вызывает восхищение, и на тех, кто живет за счет других. Женщина подчеркнула, что высказывания ее оппонентки нельзя считать ни психологией, ни журналистикой – это лишь попытка привлечь внимание за счет громких имен.

Знаменитость заявила, что не намерена больше реагировать на такого рода провокации и сочла подобное поведение проявлением внутренней слабости.

В последнее время звезда активно делится видео с дочерью, которые набирают популярность в Сети, хотя сама наследница не стремится к известности и хочет оставаться самостоятельной личностью.