Боня подала в суд на невесту Лепса Аврору Кибу: что произошло

Женские разборки перешли на новый уровень

Телеведущая Виктория Боня решила отстаивать свою репутацию в суде и подала иск против блогера Авроры Кибы – возлюбленной певца Григория Лепса.

В прессе пишут, что предметом иска стали оскорбительные высказывания в адрес выпускницы "Дома-2", которые задели честь и достоинство звезды. Она требует официальных извинений от оппонентки.

История конфликта между двумя звездами началась с комментария Виктории о помолвке Кибы и Лепса. Она публично намекнула, что невеста якобы движима не чувствами, а желанием обеспечить себя и семью. Эти слова вызвали бурную реакцию в соцсетях и спровоцировали ответное заявление со стороны студентки.

Юная особа категорически все отрицала и, в свою очередь, обвинила оппонентку во лжи и заявила, что сама телеведущая в молодости встречалась с мужчинами за деньги. После этого обмена колкостями спор перешел из медиапространства в юридическую плоскость.

По информации источников, в августе блогер официально направила исковое заявление о защите чести и достоинства.