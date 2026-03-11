Боня потребовала освободить Лерчек из-под ареста

Девушка сильно больна

Звезда социальных сетей Виктория Боня выступила в поддержку блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и призвала освободить ее из-под домашнего ареста. Недавно девушке поставили тяжелый диагноз. Обеспокоенная Боня подчеркнула, что в такой ситуации женщине необходимо срочное лечение и постоянное наблюдение врачей.

Недавно стало известно, что у блогера обнаружили онкологическое заболевание с метастазами в легких. Ее состояние резко ухудшилось вскоре после рождения четвертого ребенка. Сообщалось также, что женщине пришлось перенести операцию на позвоночнике из-за разрушения нескольких позвонков.

Боня подчеркнула, что болезнь уже дала серьезные осложнения и выразила недоумение тем, что человеку в таком состоянии не дают возможности свободно получать медицинскую помощь. Звезда требует пересмотреть решение о домашнем аресте и позволить блогеру пройти необходимое лечение.