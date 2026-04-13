Sohu: Путин обозначил перед Западом позицию России по Ирану

"Всколыхнул всех": Путин послал суровый сигнал Западу
Москва не готова молча наблюдать за происходящим

Китайские журналисты обратили внимание на телефонный разговор российского главнокомандующего Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Эксперты из Поднебесной заявили, что этот контакт стал мощным сигналом западной коалиции на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке – Москва четко обозначила свою позицию, показав, что не собирается оставаться в стороне от происходящего.

В публикации подчеркивается, что в условиях быстро меняющейся международной ситуации сам факт этого звонка вызвал заметный резонанс в регионе. Авторы материала считают, что момент для такого шага был выбран максимально точно, и действия российского лидера продемонстрировали уверенную и жесткую линию России по ближневосточному направлению.

"Телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток", – пишут китайские аналитики.

Отмечается, что Путин явно показал: Россия намерена делать ставку на политические и дипломатические инструменты для урегулирования конфликта. Тем самым, по мнению журналистов, Москва сигнализирует о стремлении сдержать дальнейшее обострение и способствовать поиску мирных решений.

В то же время в статье говорится, что российская сторона четко обозначила – она не будет безучастно наблюдать за усилением давления со стороны США и Израиля. Напротив, Россия, как отмечают авторы, намерена активно защищать свои интересы в регионе и оказывать Тегерану стратегическую поддержку.

Накануне лидеры РФ и Ирана обсудили по телефону вопросы, связанные с переговорами с США в Исламабаде. Путин подтвердил готовность содействовать дипломатическому урегулированию ситуации и продолжать взаимодействие со всеми странами региона для снижения напряженности.

К слову, ранее в Израиле накинулись на Трампа из-за перемирия с Ираном.

Источник: Sohu ✓ Надежный источник
