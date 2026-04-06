Аналитик Кент заявил, что Иран понял, как можно победить США

Вашингтон просчитался: в США раскрыли, чего реально добился Иран
Тегеран оказался хитрее Белого дома

Ситуация вокруг Ирана продолжает накаляться. При этом многие американские аналитики начали признавать, что действия Тегерана дали результат, который в Вашингтоне не смогли предсказать.

Экс-начальник американского Наццентра по борьбе с терроризмом Джо Кент, покинувший должность на фоне ближневосточной операции, в свежем интервью заявил, что Иран сделал выводы из конфликтов последних десятилетий. В итоге иранская сторона пришла к пониманию, что в противостоянии с американцами достаточно не проиграть, а просто сохранить свои позиции – и это уже победа.

Эксперт отметил, что для Тегерана ключевой задачей стало сохранение управляемости и кадрового ресурса. Он подчеркнул, что у страны есть значительный резерв руководителей, и это позволяет системе оставаться устойчивой даже в условиях давления.

"Иранцы изучили войны последних двух десятилетий и поняли, что можно фактически победить, просто не проиграв", – указал на главное стратегическое достижение Тегерана аналитик.

При этом, по его оценке, действия Соединенных Штатов заметно усилили оборонительные возможности Ирана. Он указал, что удары не ослабили позиции, а, наоборот, сплотили общество и повысили поддержку действующей власти, которая еще недавно была не столь популярна.

К слову, ранее стало известно, какой удар Иран нанес по Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
