MWM: американцы понесли беспрецедентные потери при спасении пилота в Иране

Американцы во многом просчитались

Спровоцированный Вашингтоном конфликт между американцами и иранцами резко обострился после нашумевшей операции по спасению американского пилота. Как отмечает издание Military Watch Magazine, последствия этой миссии оказались крайне серьезными и вызвали панику в американских кругах.

В публикации говорится, что поисковая спецоперация, организованная после того, как два летчика катапультировались с подбитого истребителя F-15E, привела к таким грандиозным потерям авиации, которых США не несли со времен окончания холодной войны. По данным издания, масштабы произошедшего оказались катастрофическими.

"Поисковая миссия привела к потерям воздушных судов, беспрецедентным в эпоху после окончания холодной войны", – указано в статье.

Отмечается, что действия вблизи иранского воздушного пространства становятся все более рискованными. На фоне истощения дальнобойных средств США и их союзники вынуждены приближаться вплотную к иранским землям, что значительно увеличивает риски крупных потерь.

Напомним, иранские военные подбили американский самолет, после чего пилоты катапультировались. Одного из них Вашингтону удалось эвакуировать, однако для спасения второго была развернута масштабная операция с участием авиации и морской пехоты.

В Белом доме позже объявили, что пилота удалось вернуть, однако иранская сторона заявила, что операция провалилась. По их данным, США потеряли два вертолета Black Hawk и транспортный самолет С-130, что стало серьезным ударом по престижу ВС США.

К слову, ранее в США раскрыли, чего реально добился Иран.