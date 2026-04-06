Прежний политический союзник Трампа разрушил планы США по Ормузскому проливу

Китайский портал Sohu сообщает о дипломатическом фиаско США в Организации Объединенных Наций. Проект резолюции о безопасности в Ормузском проливе, который Вашингтон пытался провести через Совбез, был заблокирован из-за позиции Франции и России.

Документ, внесенный союзником США Бахрейном, изначально содержал формулировку "все необходимые средства". Как поясняет Sohu, на дипломатическом языке это означает разрешение на применение силы. Однако Россия и Франция, обладающие правом вето, выступили против такого подхода.

Российский постпред Василий Небензя заявил, что эскалация не решит проблему и необходимо прекращение огня. Его французский коллега подчеркнул, что допустимы лишь оборонительные меры, но не нападение.

Под давлением Парижа и Москвы первоначальный текст резолюции был изменен. Голосование перенесли с пятницы на субботу, а из документа убрали пункты, допускающие агрессивные действия. В итоговой версии речь идет только о пассивной обороне без права открывать огонь первыми. Китай также поддержал позицию РФ и Франции, призвав к спокойствию.

Ранее Дональд Трамп требовал от европейских союзников по НАТО поддержать операцию по разблокировке Ормузского пролива. В интервью The Financial Times американский лидер пригрозил альянсу "очень плохим будущим" в случае отказа помогать США. "Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, полагаю, это очень плохо для будущего НАТО", – заявил Трамп. Однако, как показало голосование в ООН, Париж предпочел встать на сторону Москвы, а не Вашингтона.

