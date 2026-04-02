Трамп решил пошутить над Макроном, вспомнив "удар в челюсть" от его жены

Переход на личности от американского президента возмутил общественность во Франции

Американский лидер Дональд Трамп вновь позволил себе колкость в адрес французского президента. На мероприятии в Белом доме он поинтересовался, стоит ли звонить Макрону, учитывая, что тот, по его словам, до сих пор приходит в себя после затрещины от собственной жены.

"Я подумал о том, чтобы позвонить французу Макрону, с которым жена обходится крайне скверно – он все еще восстанавливается после удара в челюсть", – заявил Трамп.

Поводом для иронии стали не только семейные отношения, но и политические разногласия. Ранее американский президент раскритиковал Францию за отказ открыть небо для самолетов США, направлявшихся в Израиль. В ответ Париж выразил удивление, заявив, что их позиция не менялась. Трамп также пригрозил выходом из НАТО, назвав альянс "бумажным тигром".

Слова американского лидера вызвали гнев. Спикер нижней палаты парламента Яэль Браун-Пиве заявила, что такие высказывания "неподобающие". Даже оппоненты Макрона из числа левых поспешили встать на его защиту.

"Вы отдаете отчет в моих разногласиях с президентом, но когда Трамп говорит с ним в таком тоне и о его жене – это абсолютно неприемлемо", – заявил координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар.

Сам Макрон в ответ на колкость Трампа назвал ее "ни элегантной, ни уместной", но добавил, что она не заслуживает отдельного ответа. Сейчас французский лидер находится с визитом в Южной Корее.

Скандальный эпизод с рукоприкладством произошел во время визита Макронов во Вьетнам в прошлом году. Брижит толкнула мужа в подбородок, попав в объективы камер. Сначала в Елисейском дворце отрицали подлинность видео, но позже подтвердили, что между супругами произошла незначительная ссора. В Париже пояснили, что пара просто "дурачилась".

Ранее вокруг Брижит Макрон разгорался и другой скандал: в СМИ вбрасывались слухи о ее якобы мужском поле. Философ Александр Дугин тогда назвал эти домыслы "ослепительным бредом".