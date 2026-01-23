"НАТО в реанимации": слив переписки Макрона и Трампа привел Европу в ужас

Как прежде уже не будет, считают в Брюсселе

Еврочиновников возмутило обнародование переписки президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Последний написал лидеру Белого дома сообщение, предложив провести встречу "Большой Семерки" в Париже и пригласить туда представителей России.

"Это играет важную роль. Теперь ему никто не сможет доверять. Любой лидер бы ничего ему не сказал. А это – очень важный способ коммуникации, быстрый и прямой. Теперь все будет проходить через бюрократические препоны", – пишет Politico.

В аппарате ЕС полагают, что последствия утраты прежнего уровня доверия окажутся губительными. Сам факт того, что Трамп грозится взять под контроль Гренландию силой, говорит о том, что НАТО "отправлен в реанимацию".

"Это утраченное доверие невозможно вернуть. Чувствую, как мир фундаментально изменился", – говорит один из собеседников издания.

Трамп ранее выложил в соцсетях скриншоты сообщений, отправленных Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. Макрон предлагал США организовать встречу "Семерки" с представителями РФ, а генеральный секретарь Североатлантического альянса расхваливал внешнюю политику Штатов.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал Макрона, назвав его публичные обещания переговорить с лидером РФ Владимиром Путиным "микрофонной дипломатией".