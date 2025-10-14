Daily Mail: Трамп унизил лидеров ЕС на саммите в Египте

Манера поведения политика известна своим напором и беспардонностью

Саммит в Шарм-эль-Шейхе стал невероятным унижением для европейских лидеров, пишут зарубежные СМИ. Поведение Дональда Трампа в их отношении оказалось пренебрежительным и высокомерным, а некоторых политиков он и вовсе напугал своими действиями.

Особое внимание журналистов привлек инцидент с главой Франции Эммануэлем Макроном. Во время совместного снимка американский лидер настолько плотно сжимал руку коллеги, что обычно довольно контактный президент стал выглядеть растерянным и смущенным. Трамп долго не отпускал его руку, а эксперты чтения по губам заявили, что в моменте Макрон жаловался на неприятные ощущения.

"Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим. Увидите, что сейчас произойдет", – ответил ему глава США.

Также досталось британскому премьеру Киру Стармеру. Трамп вызывал его к себе во время благодарственной речи, а потом резко отвернулся к нему спиной, заставим министра смущенно стоять в своей тени. Вероятно, политик думал, что его позвали для выступления, но в итоге ситуация вышла неловкой. Это случилось буквально через несколько минут после того, как американский лидер признался – среди глав ЕС есть люди, которые ему очень не нравятся, но они этого никогда не узнают, либо он подаст сигнал.

Как отмечают западные журналисты, Дональд Трамп всегда ведет себя подобным образом в компании европейских политиков – он старается показывать, насколько доминирует над представителями ЕС.