Эксперт указал на панику ЕС в решении по ракетам большой дальности

В новом решении ЕС по Украине увидели одну тревожную деталь
Кадр видео
Европейцы потеряли здравый смысл, считают в США

Участники "коалиции желающих" по итогам проведенной встречи выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Однако это решение не приведет к благоприятным последствиям, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, в этом шаге прослеживается одна тревожная деталь – европейцы явно руководствовались приступами тревоги, а не здравым смыслом при принятии меры.

"Это просто безумие. Знаете, говоря о панике, именно так лидеры ЕС и реагируют – эмоционально, не руководствуясь ни разумом, ни логикой", – заявил эксперт.

Джонсон полагает, что европейские лидеры плохо понимают, что происходит в украинском конфликте на самом деле и как правильно нужно действовать в сложившейся ситуации. Он отметил, что на данный момент в ЕС демонстрируют "полное отсутствие здравого смысла".

Во время переговоров Дональда Трампа с "коалицией желающих" американский президент, по сообщениям СМИ, был крайне недоволен европейской политикой. Он потребовал от ЕС прекратить закупки российской нефти, а также призвал усилить давление на Китай "из-за финансирования военных действий РФ". Позже Макрон отметил, что они не смогли добиться от президента США каких-либо гарантий по вопросу гарантий безопасности и, вероятно, никаких мер в отношении Москвы Вашингтон тоже не собирается применять.

Источник: РИА "Новости"

В США пригрозили разбомбить газопровод "Сила Сибири 2"

Американцы уже готовятся нанести удар по Москве и Пекину

Раскрыт план Европы после окончания СВО: войска против России уже готовы

Американцы тоже подключились к процессу подготовки контингента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей