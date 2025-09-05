Европейцы потеряли здравый смысл, считают в США

Участники "коалиции желающих" по итогам проведенной встречи выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Однако это решение не приведет к благоприятным последствиям, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, в этом шаге прослеживается одна тревожная деталь – европейцы явно руководствовались приступами тревоги, а не здравым смыслом при принятии меры.

"Это просто безумие. Знаете, говоря о панике, именно так лидеры ЕС и реагируют – эмоционально, не руководствуясь ни разумом, ни логикой", – заявил эксперт.

Джонсон полагает, что европейские лидеры плохо понимают, что происходит в украинском конфликте на самом деле и как правильно нужно действовать в сложившейся ситуации. Он отметил, что на данный момент в ЕС демонстрируют "полное отсутствие здравого смысла".

Во время переговоров Дональда Трампа с "коалицией желающих" американский президент, по сообщениям СМИ, был крайне недоволен европейской политикой. Он потребовал от ЕС прекратить закупки российской нефти, а также призвал усилить давление на Китай "из-за финансирования военных действий РФ". Позже Макрон отметил, что они не смогли добиться от президента США каких-либо гарантий по вопросу гарантий безопасности и, вероятно, никаких мер в отношении Москвы Вашингтон тоже не собирается применять.