Трамп пригрозил НАТО "очень плохим будущим" из-за отказа помогать США

Штаты требуют от Европы больших усилий, чтобы помочь с Ираном и нефтяным кризисом

Американский лидер Дональд Трамп заявил The Financial Times, что будущее НАТО окажется под угрозой, если союзники откажутся поддерживать Вашингтон в операции по разблокировке Ормузского пролива.

"Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, полагаю, это очень плохо для будущего НАТО", – считает он.

Трамп напомнил, что Штаты оказали помощь альянсу в ситуации с Украиной, хотя, по его мнению, имели полное право ее не предоставлять. Теперь же, подчеркнул он, настал черед европартнеров проявить солидарность.

"Посмотрим, дождемся ли мы помощи. Ведь я давно говорю: мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами", – высказался Трамп лидер.

На фоне фактической блокировки судоходства Ираном в Ормузском проливе Трамп призвал страны Европы и Азии направить корабли для совместного обеспечения безопасности. Штаты, по его словам, готовы сопровождать корабли, однако находятся в ожидании ответного шага от партнеров.

Это не первый намек на тяжелый кризис в альянсе. После публикации Трампом личной переписки с Макроном и Рютте европейские чиновники в ужасе констатировали, что НАТО "отправлен в реанимацию", а утраченное доверие вернуть уже не удастся. Франция уже заявила о работе над исключительно "оборонительной эскортной миссией", а Вашингтон планирует объявить о создании международной коалиции для защиты морского пути. 

Источник: Fincancial Times ✓ Надежный источник
