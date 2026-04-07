Аналитик Бо: Трамп подарил Тегерану шанс положить конец военным угрозам США

"Окончательная точка": ход Ирана ошеломил США
На Западе заговорили о переломе в затянувшемся противостоянии

Обострение в ближневосточном регионе продолжается и по мере развития событий на Западе начинают звучать весьма любопытные оценки происходящего. Так, экс-работник НАТО Жак Бо заявил, что сейчас Тегеран уже не просто обороняется, а успешно укрепляет свои позиции и баланс сил постепенно меняется.

Аналитик обратил внимание на то, что внутри страны усиливается сплоченность, также стремительно растет военный потенциал. Он отметил, что Иран активно развивает собственное производство ракет и других видов вооружения, параллельно получая все больше поддержки на международной арене.

Эксперт подчеркнул, что все складывается самым плачевным для американцев образом. Вашингтон рассчитывал на сокрушительную победу, но сильно просчитался: с каждым днем у Белого дома остается все меньше возможностей для маневра, а позиции Тегерана, наоборот, усиливаются.

Аналитик также объяснил, что на протяжении десятилетий Иран находился под постоянным давлением со стороны американцев и израильтян, однако теперь стремится окончательно закрыть этот вопрос. По мнению аналитика, самоуверенные действия Дональда Трампа подарили Тегерану замечательный шанс изменить ситуацию в свою пользу, и Исламская Республика намерена воспользоваться этим на все 100%.

"Иран хочет поставить окончательную точку во всем этом процессе, и сейчас у него есть такая возможность", – подытожил эксперт.

Ранее стало известно, какой удар Иран нанес по Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
