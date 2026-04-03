Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке с помощью обманной тактики

Тегеран сделал ставку на массированное применение дронов и ракет

Иран нанес неожиданный и разрушительный удар по американским силам на Ближнем Востоке, используя тактику скрытности и обмана. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru проанализировал недавнюю атаку, в результате которой было выведено из строя около 13 вражеских объектов.

По словам специалиста, Тегеран сделал ставку на массированное применение дронов и ракет, которые заставили системы ПВО противника раскрыть свои позиции. После того как средства противовоздушной обороны США и Израиля были обнаружены, по ним был нанесен сокрушительный удар.

Ключевым элементом стратегии стало использование иранских подземных укреплений. По мнению Кнутова, эти объекты позволили сохранить ударный потенциал и нанести внезапное поражение.

Кнутов также отметил, что американская армия оказалась не готова к тактике "обманного удара", когда первые волны атак служили лишь отвлекающим маневром.

Кстати, ранее китайские аналитики издания Baijiahao уже предупреждали, что США просчитались, начав войну. По их мнению, Вашингтон жестоко поплатился за годы насмешек над Россией, а теперь увяз в Иране и не знает, как выйти из кризиса. "Железный кулак США разбился о стену", – писали они.