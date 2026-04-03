Time: Трамп пришел в шок от ответных ударов Ирана

Time: Трамп пришел в шок от ответных ударов Ирана
Фото: commons.wikimedia.org
Белый дом не ожидал такого отпора от Тегерана и теперь не знает, как выйти из конфликта

The Time раскрыл детали совещаний в Белом доме после начала войны с Ираном. Оказалось, что ответ Тегерана застал врасплох даже ближайших советников Дональда Трампа.

Как пишет журнал, министр обороны США Пит Хегсет и другие высокопоставленные чиновники были уверены, что ответные удары будут ограниченными и символическими.

Однако иранцы нанесли массированные удары по американским и израильским объектам по всему региону, включая страны, которые считались безопасными: Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

Хегсет, по данным издания, оказался застигнут врасплох масштабом атак.

"Он ожидал, что иранцы как-то ответят. Но когда они начали атаковать практически весь регион, он понял: "Мы действительно в этом по уши", – передает издание.

Трамп, столкнувшись с затяжным конфликтом, ростом цен на топливо и падением рейтингов, теперь ищет выход. Однако в Белом доме признают: чем дольше продолжается война, тем сложнее найти "путь отступления".

Сам президент, по данным Time, был взбешен утечками в прессу и даже отменял операцию, чтобы провести дезинформацию, хотя на самом деле уже принял решение.

Источник: The Time ✓ Надежный источник
