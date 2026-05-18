Певица Повалий рассказала, как спасала мать с Украины

Таисия Повалий. Фото: АГН "Москва"
Звезде пришлось раскошелиться

Знаменитая исполнительница Таисия Повалий рассказала о жуткой ситуации, в которой оказалась ее мать после начала конфликта России и Украины. Звезда призналась, что очень сильно переживала за оставшуюся на украинских землях родительницу.

Артистка вспомнила, что ее мать жила одна в доме и начала бояться происходящего вокруг. Звезда отметила, что рядом раздавались выстрелы, соседи начали проявлять недовольство из-за тесных связей звездной семьи с Россией, а местная охрана перестала выходить на работу. Из-за страха женщина старалась лишний раз не выходить из дома.

"Когда все соседи собрались и кричали, какие ужасные им достались соседи (…), ей стало страшно", – делится знаменитость.

В какой-то момент звезда поняла – оставлять мать в такой обстановке больше нельзя. Тогда она организовала ее выезд через территорию Западной Украины к границе с Белоруссией. Для этого пришлось обращаться к наемникам, которые помогли провести женщину по маршруту. Артистка отметила, что за эту поездку заплатила более двух тысяч долларов.

Наконец-то две женщины смогли увидеть друг друга. Повалий добавила, что для нее и ее мамы эта встреча стала настоящим счастьем.

Ранее знаменитость призналась в зависти к Успенской.

Источник: Секрет на миллион ✓ Надежный источник
