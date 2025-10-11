Повалий призналась в зависти к Успенской

Артистка рассказала, что в последние годы ее заработки оставляют желать лучшего

Таисия Повалий утверждает, что не скрывает своей зависти по отношению к подруге Любови Успенской, которая раннее приобрела себе минивэн за 17 млн рублей. Артистка отметила, что она позволить себе такого не может из-за невысоких гонораров.

По словам певицы, после переезда из Киева в Москву ей пришлось включить режим жесткой экономии. Во-первых, это нужно было для покупки жилья в России, а во-вторых, для обеспечения семьи. Более того, сейчас ей приходится внимательно смотреть на ценники, когда она покупает одежду для выступлений.

Артистка говорит, что на данный момент у нее хватает средств для съемки клипа. Поэтому ей приходится цепляться за возможность заработать денег, чтобы также оплачивать ипотеку. Украинское имущество она продать не может – власти конфисковали недвижимость Повалий на 10 млн долларов. Всего у нее было на Украине семь земельных участков и загородное поместье. Также она не получает выплат за права на композиции.

Сейчас Таисия живет в доме за 45 млн рублей, который приобрела в прошлом году. За одно выступление она берет порядка 2,5 млн рублей, значительную часть из которых тратит на погашение долгов.