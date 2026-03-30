Испания закрыла небо для самолетов США, участвующих в антииранской кампании

Американцы явно не были к этому готовы

Агрессия американцев и израильтян против Ирана всколыхнула все международное пространство. Дошло до того, что напряжение перекинулось даже на отношения внутри НАТО.

Так, по данным испанского издания El Pais, Мадрид принял жесткое решение и ограничил использование испанского воздушного пространства для самолетов, задействованных в операции США против Ирана. Речь идет не только о запрете на использование военных баз "Рота" и "Морон", но и о закрытии неба для американской авиации, даже если она базируется в других странах Европы.

Таким образом Испания демонстративно дистанцируется от военной кампании. При этом допускается, что в экстренных ситуациях отдельным самолетам все же могут разрешить пролет или посадку.

Ранее испанские власти уже высказывали несогласие с действиями американцев и израильтян, подчеркивая, что подобные операции противоречат нормам международного права. Реакция главы вашингтонской администрации Дональда Трампа, как и следовало ожидать, оказалась жесткой – он пригрозил Испании экономическими мерами, вплоть до возможного разрыва торговых отношений.

