Испания закрыла небо для самолетов США, участвующих в антииранской кампании

США получили болезненный удар в спину от союзника по НАТО
Фото: www.unsplash.com
Американцы явно не были к этому готовы

Агрессия американцев и израильтян против Ирана всколыхнула все международное пространство. Дошло до того, что напряжение перекинулось даже на отношения внутри НАТО.

Так, по данным испанского издания El Pais, Мадрид принял жесткое решение и ограничил использование испанского воздушного пространства для самолетов, задействованных в операции США против Ирана. Речь идет не только о запрете на использование военных баз "Рота" и "Морон", но и о закрытии неба для американской авиации, даже если она базируется в других странах Европы.

Таким образом Испания демонстративно дистанцируется от военной кампании. При этом допускается, что в экстренных ситуациях отдельным самолетам все же могут разрешить пролет или посадку.

Ранее испанские власти уже высказывали несогласие с действиями американцев и израильтян, подчеркивая, что подобные операции противоречат нормам международного права. Реакция главы вашингтонской администрации Дональда Трампа, как и следовало ожидать, оказалась жесткой – он пригрозил Испании экономическими мерами, вплоть до возможного разрыва торговых отношений.

К слову, ранее стало известно, что американцы устроили в Иране в воскресенье.

Источник: El Pais ✓ Надежный источник
По теме

Скрывшаяся в России финская беженка рассказала об ужасах Европы

Женщина призналась, что происходящее вызывает у нее серьезную тревогу

Тотальный провал США: на Западе объявили о радикальных переменам в войне против Ирана

Американцы пострадали из-за собственной самоуверенности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей