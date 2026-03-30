Пападопулос заявил о шансе РФ нарастить поставки энергии из-за кризиса в Иране

России выгодно: названы неочевидные последствия трагедии в Иране
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация на международной арене меняется стремительно

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана начинают появляться оценки о том, кто может извлечь из этого кризиса выгоду. Так, экс-помощник главы Белого дома Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что текущая обстановка открывает новые возможности для ряда стран, включая Россию. По его мнению, из-за проблем с поставками из региона Персидского залива на мировом рынке образуется вакуум, который могут заполнить другие поставщики – у них появляется шанс увеличить экспорт энергоресурсов.

"Это прекрасная возможность для бразильцев, гайанцев, американцев и России", – отметил аналитик.

При этом эксперт подчеркнул, что положение традиционных поставщиков из арабских стран осложняется их близостью к зоне конфликта. Фактическая блокировка Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для экспорта нефти и газа, уже влияет на объемы поставок и добычи в регионе. Таким образом, происходящее может перераспределить силы на мировом энергетическом рынке и изменить баланс поставщиков в ближайшей перспективе, пояснил специалист.

Ранее стало известно, что США устроили в Иране на выходных.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Скрывшаяся в России финская беженка рассказала об ужасах Европы

Женщина призналась, что происходящее вызывает у нее серьезную тревогу

Тотальный провал США: на Западе объявили о радикальных переменам в войне против Ирана

Американцы пострадали из-за собственной самоуверенности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей