Пападопулос заявил о шансе РФ нарастить поставки энергии из-за кризиса в Иране

Ситуация на международной арене меняется стремительно

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана начинают появляться оценки о том, кто может извлечь из этого кризиса выгоду. Так, экс-помощник главы Белого дома Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что текущая обстановка открывает новые возможности для ряда стран, включая Россию. По его мнению, из-за проблем с поставками из региона Персидского залива на мировом рынке образуется вакуум, который могут заполнить другие поставщики – у них появляется шанс увеличить экспорт энергоресурсов.

"Это прекрасная возможность для бразильцев, гайанцев, американцев и России", – отметил аналитик.

При этом эксперт подчеркнул, что положение традиционных поставщиков из арабских стран осложняется их близостью к зоне конфликта. Фактическая блокировка Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для экспорта нефти и газа, уже влияет на объемы поставок и добычи в регионе. Таким образом, происходящее может перераспределить силы на мировом энергетическом рынке и изменить баланс поставщиков в ближайшей перспективе, пояснил специалист.

