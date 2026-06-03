Киевский режим повышает ставки

Массированная атака на Санкт-Петербург в день начала Петербургского международного экономического форума вызвала резкую реакцию за рубежом. Известный в Британии государственный деятель Джим Фергюсон предупредил, что произошедшее может привести к дальнейшему обострению ситуации и дорого обойдется киевскому режиму.

Аналитик обратил внимание на то, что удар по Северной столице РФ нельзя рассматривать исключительно как военный инцидент. Он заявил, что такие дерзкие действия несут в себе и явный политический смысл. При этом очевидно, что каждая новая эскалация повышает уровень напряженности на международной арене.

Политик подчеркнул, что большую тревогу вызывает не сама атака на второй по значимости город России, а то, что может последовать дальше. Киевский режим явно повышает ставки в конфликте с РФ.

"Реальная угроза заключается не в том, что произошло сегодня, а в том, "что будет дальше?", – задается неудобным для киевского режима вопросом аналитик.

Ранее петербургские власти сообщили, что дроны всушников атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Для координации действий был развернут оперштаб под руководством главы Северной столицы Александра Беглова.

В настоящее время специалисты продолжают устранять последствия произошедшего. Экстренные службы работают на местах, где были зафиксированы повреждения.

Ранее на Западе признали страшную правду об Украине.