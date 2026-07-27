Ринувшиеся в Россию эстонцы вынуждены сутками ждать на КПП

Ситуация на границе оставляет желать лучшего

Поток желающих попасть в нашу страну через эстонский пункт пропуска у Нарвы оказался настолько большим, что КПП перестал справляться с нагрузкой. В результате люди вынуждены проводить в очередях долгие часы, а порой и целые сутки. При этом, как заявили в российском посольстве, элементарные условия для более или менее комфортного ожидания там не предусмотрены.

Временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов заявил, что ежедневно число людей, стремящихся пересечь погранпереход и попасть на российскую территорию, значительно превышает возможности пункта пропуска с европейской стороны.

Он отметил, что многие путешественники вынуждены часами стоять в очередях без минимальных бытовых удобств, а вместо решения проблемы власти Эстонии рекомендуют гражданам попросту отказаться от поездок в РФ.

Дополнительные трудности возникли после того, как с 15 июня погранпункт "Нарва-1" сократил режим работы. Если раньше переход был открыт с 7:00 до 23:00, то теперь он закрывается уже в 19:00. Местные госорганы объяснили такое решение перераспределением нагрузки между сотрудниками.

Из-за сокращенного графика многие люди физически не успевают пройти контроль за один день. В итоге желающие попасть в РФ вынуждены проводить у КПП почти сутки, не имея возможности уйти на ночлег и вернуться позже, поскольку рискуют потерять свое место в очереди.

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