Ринувшиеся в Россию эстонцы вынуждены сутками ждать на КПП

Ринувшиеся в Россию эстонцы столкнулись с большими проблемами
Таллин. Фото: www.unsplash.com
Ситуация на границе оставляет желать лучшего

Поток желающих попасть в нашу страну через эстонский пункт пропуска у Нарвы оказался настолько большим, что КПП перестал справляться с нагрузкой. В результате люди вынуждены проводить в очередях долгие часы, а порой и целые сутки. При этом, как заявили в российском посольстве, элементарные условия для более или менее комфортного ожидания там не предусмотрены.

Временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов заявил, что ежедневно число людей, стремящихся пересечь погранпереход и попасть на российскую территорию, значительно превышает возможности пункта пропуска с европейской стороны.

Он отметил, что многие путешественники вынуждены часами стоять в очередях без минимальных бытовых удобств, а вместо решения проблемы власти Эстонии рекомендуют гражданам попросту отказаться от поездок в РФ.

Дополнительные трудности возникли после того, как с 15 июня погранпункт "Нарва-1" сократил режим работы. Если раньше переход был открыт с 7:00 до 23:00, то теперь он закрывается уже в 19:00. Местные госорганы объяснили такое решение перераспределением нагрузки между сотрудниками.

Из-за сокращенного графика многие люди физически не успевают пройти контроль за один день. В итоге желающие попасть в РФ вынуждены проводить у КПП почти сутки, не имея возможности уйти на ночлег и вернуться позже, поскольку рискуют потерять свое место в очереди.

Ранее в Европарламенте оценили план ЕС избавиться от всего русского.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Что, доигрался?" В Киеве забили тревогу после странной выходки Зеленского

Поступки главы режима вызывают большие вопросы

На Западе поставили Зеленскому неудобный вопрос после отчаянного шага

Смысл действий главы режима многим не понятен

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей