Галустян тайно женился на работнице сферы красоты

Юморист обрел личное счастье

46-летний Михаил Галустян больше не числится в статусе завидного холостяка. Источники из окружения артиста утверждают, что в конце июня он официально оформил отношения с визажистом Лилией Киосе.

Сообщается, что новоиспеченные супруги уже строят планы на совместное будущее и мечтают о пополнении в семье, однако сами предпочитают хранить молчание и не афишировать перемены в личной жизни.

Разговоры о тайной свадьбе вспыхнули некоторое время назад и не на пустом месте. В регистрационных документах предпринимательской деятельности избранницы звезды появилась новая фамилия – Галустян. Также интерес вызвало и дорогое украшение на безымянном пальце девушки. По оценке специалиста, речь идет о кольце из белого золота с крупным бриллиантом, стоимость которого может достигать пяти миллионов рублей. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Будущие супруги встретились несколько лет назад на съемках проекта "Сокровища императора", проходивших в Китае. Тогда эффектная брюнетка работала в команде гримеров, а знаменитость был одним из ведущих шоу. По информации знакомых пары, страсть между ними вспыхнула практически сразу. А недавно юморист назвал новую избранницу самым важным человеком в своей жизни и своей самой большой любовью.

Этот брак стал для звезды вторым. До этого лицедей почти двадцать лет состоял в союзе с Викторией Штефанец, с которой подарил жизнь двум дочерям – Эстелле и Элине. О расставании с первой супругой артист публично сообщил весной 2025 года, при этом уточнив, что их семейная история завершилась значительно раньше.

К слову, недавно Сергей Рост пожаловался на привередливость Галустяна.