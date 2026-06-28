Ургант провел тайную свадьбу в Казани

Опальная звезда продолжает отлично зарабатывать

Известный шоумен Иван Ургант стал главным героем закрытого торжества в Казани, за которое, как утверждается, получил шестизначный гонорар. Организаторы сделали все возможное, чтобы сохранить праздник в строжайшей тайне и не допустить утечки информации.

Сообщается, что опальный ведущий провел свадебное мероприятие на одном из самых дорогих загородных курортов этого столичного города. За работу тамады ему, по данным источника, заплатили 100 тысяч долларов (около 7,5 миллионов рублей).

Организаторы ввели жесткие ограничения для гостей и персонала. Им запретили публиковать фото и видеозаписи с праздника, а также раскрывать личности молодоженов.

Торжество состоялось в элитном комплексе "Ак Барс Гольф Резорт", расположенном на берегу Волги. Для проведения свадьбы полностью забронировали 50 номеров, стоимость такого размещения составила около 9 миллионов рублей.

Для шоумена подготовили отдельный трансфер на автомобиле представительского класса. Кроме того, ведущему предложили легкие закуски и безалкогольные напитки.

Развлекательная программа продолжалась около пяти часов. Ургант выходил к гостям несколькими блоками примерно по 20 минут, а завершением вечера стало выступление музыкальной группы PIZZA.