Егор Бероев впервые озвучил дату свадьбы с 21-летней балериной

Актер расписался еще зимой

Актер Егор Бероев дал откровенное интервью "Комсомольской правде", в котором впервые назвал точную дату своей свадьбы с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Торжество прошло в феврале 2026 года – через год после завершения съемок фильма "Кукла", где Анна исполнила главную роль.

Бероев также внес ясность в хронологию расставания с предыдущей супругой Ксенией Алферовой. По его словам, он ушел от нее в ноябре 2022 года, снял отдельную квартиру и какое-то время жил один. Это период, как признался актер, дал ему мощный заряд энергии для творчества – именно тогда он занялся режиссурой.

Отношения с Панкратовой, по заверению Бероева, завязались уже после официального развода с Алферовой в 2025 году. А расписался с Анной в феврале следующего года. Артист подчеркнул, что не любит афишировать личную жизнь и хотел бы сам сообщить о важных событиях, а не узнавать о них из желтой прессы.

Ранее Бероев уже высказывался о недовольстве ряда аудитории после развода: "Бесы набежали и стали тюкать. Мне неприятно, когда тюкают ее. Пусть тюкают меня", – заявил актер, призвав общественность винить в случившемся только его.