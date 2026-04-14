Егор Бероев вышел в свет с молодой женой, которая младше его на 27 лет

Пара посетила одну из кинопремьер

48-летний актер Егор Бероев, бывший муж Ксении Алферовой, опубликовал в соцсетях совместные фото с новой избранницей. Кадры сделаны в Токио, где проходила премьера фильма "Кукла" с участием его 21-летней супруги Анны Панкратовой. Актер выглядит счастливым и влюбленным.

Под постом актер рассказал об одной из кинопремьер (на которой, вероятно, и вышел вместе со своей молодой супругой).

"Показ прошел прекрасно. Зрители задавали неожиданные, глубокие вопросы. Потрясающий день, яркие впечатления!" – написал Бероев.

Многие пользователи Сети не одобряют выбор актера и считают, что он некрасиво поступил с бывшей супругой, от которой у него дочь Евдокия. Сам Бероев просит не лезть в его личную жизнь. Он заявляет, что их семья с Алферовой распалась давно – еще в 2022 году, и официально они разведены.

"Прошу прессу не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи", – обратился он к журналистам.

В интервью Ксения Алферова призналась, что считает себя женой Бероева "в вечности", потому что они венчаны. "Венчание – навсегда. Обряда развенчания нет", – заявила актриса, назвав пост бывшего мужа о разводе "неудачной импровизацией". Также Алферова впервые рассказала о трагедии: много лет назад они с Бероевым потеряли двоих детей на большом сроке.