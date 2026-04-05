Алферова заявила, что остается женой Бероева "в вечности": "Венчание — навсегда"

Актриса считает пост бывшего о разводе "неудачной импровизацией"

51-летняя Ксения Алферова в интервью Лауре Джугелии впервые подробно прокомментировала разрыв с Егором Бероевым, который после расставания женился на 21-летней актрисе. Актриса призналась, что пост бывшего мужа о разводе стал для нее неожиданностью и говорит, что тот с ней ничего не согласовал.

"Со мной это не было согласовано. Какая-то импровизация неудачная, на мой взгляд. Я уверена, он о ней уже много раз пожалел. Слова подобраны не совсем верно", – заявила Ксения, добавив, что Бероев допустил в своем сообщении фактические ошибки.

По ее словам, они расстались позже, чем он объявил – не в 2022-м, а в 2023-м. "Он немножко преувеличил", – добавила актриса, подчеркнув, что не хотела превращать семейную драму в публичное шоу.

Лаура Джугелия напомнила, что еще в конце 2024-го Алферова называла себя женой Бероева. Актриса эмоционально возразила, напомнив, что они венчаны, вне зависимости от того, нравится ей самой это или нет.

"Да, в вечности жена, не на бумаге. С венчанием это ровно так. Обряд развенчания? Нет, такого нет! Как можно! Венчание – это навсегда!"– говорит актриса.

Ксения призналась, что с детства верила: ее суженый будет единственным на всю жизнь. Слово "навсегда" для нее стало защитой. Алферова не верит, что любовь проходит.

Она не скрывает, что развод дался ей тяжело. Они прожили вместе более 20 лет – почти столько же, сколько сейчас новой избраннице Бероева.

"Здорово, что человек берет на себя ответственность за что-то. Я думаю, в любых отношениях обоим есть за что сказать друг другу "прости". Другой вопрос – готов ли человек говорить "прости". Ну, когда-нибудь, может быть, будет готов", – заключила Алферова.