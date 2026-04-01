Ксения Алферова впервые рассказала о потере двоих детей на поздних сроках

"Страшное испытание": Ксения Алферова впервые рассказала о потере двоих детей
Однако вместе с супругом она смогла перенести это горе

Актриса Ксения Алферова в интервью Лауре Джугелии впервые публично поделилась историей, которую долгие годы держала в себе. В начале семейной жизни они с Егором Бероевым пережили тяжелую утрату – двоих детей на поздних сроках беременности.

"Преждевременные роды это называется. Произошло на большом сроке. Я уже разговаривала с ребенком, он шевелился", – вспоминает актриса.

В самый критический момент Бероев был рядом – он присутствовал в операционной, когда врачи делали экстренное кесарево сечение. Очнувшись после наркоза, Алферова, по ее словам, не сразу поняла, что случилось, и спрашивала о ребенке.

Она обратилась к медикам с просьбой: дать родителям возможность попрощаться с утраченным малышом, чтобы достойно пережить горе.

"Я пережила это благодаря вере. Как правило, пары после таких потерь расстаются. Потому что это такое горе, которое сложно принять. Страшное испытание", – сказала актриса.

Испытание не сломало их. В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. Эти роды Алферова называет исцеляющими и даже идеальными – они прошли без анестезии.

Кстати, после развода с Бероевым актриса переживала другой тяжелый период. В своем Telegram-канале она рассказывала, что три года не могла танцевать – ее "как отрубило". Но недавно тело вспомнило, и она снова пустилась в пляс.

Источник: Fametime TV ✓ Надежный источник
