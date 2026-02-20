Егор Бероев резко осудил российских звезд за отдых в Куршевеле: "Свинство"

Селебрити в стране живут отдельной жизнью и не в курсе о происходящем в стране, считает артист

Егор Бероев резко прошелся по коллегам, которые публикуют контент с отдыха в Куршевеле: бывший муж Ксении Алферовой считает, что такие публикации необходимо исключить. Своими мыслями на этот счет он поделился в шоу "Историс – Откройте, Давид!".

"Свинство дошло до того, что они даже не знают, что происходит в стране. Они живут отдельной жизнью. Считают, что это их личное дело, мол, сами заработали и поехали", – высказался 48-летний актер, добавив, что подобные события из личной жизни демонстрировать в соцсетях неуместно.

В 2025-м в Куршевеле на одном из пресс-туров отметились Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Лена Перминова и многие другие селебрити. Егор считает, что публичные персоны, которые "живут жизнью страны", должны думать о том, что выкладывают. Поведение ряда коллег он называет "просто похабным".

Сам Бероев уверяет, что не стал бы отдыхать в Куршевеле. И с начала специальной операции не отдыхает в западных странах – за эти годы не появлялся ни в одной.

Ранее стало известно, что актер, оказывается, уже разведен с Ксенией Алферовой. Слухи Егору пришлось прояснить после того, как в медиа начали обращать внимание на отстраненное поведение бывшей пары: на публичном мероприятии они отказались от совместных фото, а на премьере фильма предпочли оказаться поодаль друг от друга.