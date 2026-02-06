Ксения Алферова публично прокомментировала свой развод с Егором Бероевым

Алферова публично прокомментировала свой развод с Бероевым
Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: АГН Москва
Актриса призналась, что и ее близким "неприятно, если пишут что-то плохое"

Ксения Алферова только недавно намекнула на новость о расставании с Егором Бероевым, с которым вдруг отказалась фотографироваться и сидеть рядом на одном из публичных мероприятий. Позднее сам Егор решил прояснить слухи, уточнив, что брак был расторгнут еще в 2022 году – известно об этом стало лишь четыре года спустя.

На премьере "Сказки о Царе Салтане" Алферова ясно дала понять, что не собирается ни на кого держать обид – но и обсуждать личную жизнь считает делом сомнительным. Хотя сама Ксения затрудняется, что было бы правильнее сделать в этой ситуации.

"И у меня, и у Егора есть близкие, которые все это читают. И им неприятно, если пишут что-то плохое. Тем более каждая семья – это большая загадка", – добавила актриса.

Ксения уточнила, что не осуждает бывшего мужа и не видит в его посте о разводе повод для обид. Главное – он общается с их дочкой, 19-летней Евдокией, оказывая помощь семье и оставаясь отцом.

Бероев ранее прокомментировал слухи о разводе, которые подтвердил – а также выразил благодарность Ксении "за все хорошее и плохое", попросив "прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи".

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
