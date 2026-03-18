Охлобыстин рассказал о проблемах со здоровьем

Иван Охлобыстин. Фото: АГН "Москва"
Артист пожаловался на сильные боли

Иван Охлобыстин откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Актер признался, что месяцами терпел сильную боль и откладывал визит к врачу, потому что был завален съемками и не хотел подводить ни одну из команд.

Проблема оказалась не пустяковой: у него сильно врос ноготь, и боль дошла до такой степени, что наступать на ногу стало почти невозможно. Но даже в таком состоянии он продолжал работать, потому что одновременно был занят сразу в четырех проектах, графики которых еще и накладывались друг на друга.

Артист рассказал, что пытался понять, что его ждет в процессе медицинского решения этой проблемы, и даже посмотрел в интернете видео с подобной процедурой. После этого он окончательно осознал: если решится на лечение в разгар съемок, то рискует сорвать все договоренности и выбить из колеи создание сразу несколько фильмов.

Ситуация была тем более тяжелой, что в двух картинах ему предстояло танцевать. В итоге культурный деятель продолжал терпеть, отложил помощь до последнего, и обратился к специалисту лишь тогда, когда "съемочный марафон" наконец остался позади.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

"Все просто": Зеленскому выставили жесткий ультиматум в Евросоюзе

Поведение киевского верховода раздражает многих

"Придется открывать каналы": Финляндия заговорила о диалоге с Россией

Иных альтернатив нет, считают в Хельсинки

