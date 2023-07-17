"Отношения закончились": Алферова выдала изнанку жизни с Бероевым

Актриса раскрыла душу перед журналистами

Ксения Алферова и Егор Бероев стали почетными гостями кинофестиваля "В кругу семьи", состоявшегося в Ярославле. Однако, приглашены они были не из-за одного лишь своего звездного статуса, но и по той причине, что они вместе сыграли роль в картине "Дорога к дому".

Воспользовавшись этим поводом, журналисты пообщались с Ксенией, расспросив ее и о секретах длительного брака (Пара счастлива в браке уже более 20 лет – Прим. ред.), и об опыте совместной работы.

Оказывается, жить душа в душу Ксении Алферовой и Егору Бероеву помогает их общность взглядов. Сблизила их даже политическая ситуация: оба они поддерживают СВО, а Егор неоднократно посещал Донбасс. Ксения, пусть и боится за супруга, уверена, что иначе события развиваться не могли бы: ни за что он не сбежал бы за границу.

"Если бы мой муж был среди них, то наши отношения закончились бы через секунду. Это даже не обсуждается. Я бы больше никогда не смогла уважать этого мужчину", – высказалась Алферова.

Тем не менее, в отношениях их не все так "сладко и гладко", как кажется со стороны. Выдала Ксения Алферова и изнанку жизни с Егором Бероевым. Оказывается, актер очень критичный, поэтому работать с ним женщина не любит. Каждая сцена дается столь невероятно тяжело, что в голове у женщины рефреном крутится слово "ужас".

"Результат, как ни странно, при этом получается хороший", – поделилась Ксения Алферова об очередном совместном проекте с Егором Бероевым, который был высоко оценен публикой.

