"Отношения закончились": Алферова выдала изнанку жизни с Бероевым

"Отношения закончились": Алферова выдала изнанку жизни с Бероевым
Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Актриса раскрыла душу перед журналистами

Ксения Алферова и Егор Бероев стали почетными гостями кинофестиваля "В кругу семьи", состоявшегося в Ярославле. Однако, приглашены они были не из-за одного лишь своего звездного статуса, но и по той причине, что они вместе сыграли роль в картине "Дорога к дому".

Воспользовавшись этим поводом, журналисты пообщались с Ксенией, расспросив ее и о секретах длительного брака (Пара счастлива в браке уже более 20 лет – Прим. ред.), и об опыте совместной работы.

Оказывается, жить душа в душу Ксении Алферовой и Егору Бероеву помогает их общность взглядов. Сблизила их даже политическая ситуация: оба они поддерживают СВО, а Егор неоднократно посещал Донбасс. Ксения, пусть и боится за супруга, уверена, что иначе события развиваться не могли бы: ни за что он не сбежал бы за границу.

"Если бы мой муж был среди них, то наши отношения закончились бы через секунду. Это даже не обсуждается. Я бы больше никогда не смогла уважать этого мужчину", – высказалась Алферова.

Тем не менее, в отношениях их не все так "сладко и гладко", как кажется со стороны. Выдала Ксения Алферова и изнанку жизни с Егором Бероевым. Оказывается, актер очень критичный, поэтому работать с ним женщина не любит. Каждая сцена дается столь невероятно тяжело, что в голове у женщины рефреном крутится слово "ужас".

"Результат, как ни странно, при этом получается хороший", – поделилась Ксения Алферова об очередном совместном проекте с Егором Бероевым, который был высоко оценен публикой.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
новости партнеров

Русские богачи напакостничали турецким отельерам

Турки бьют тревогу

Кремль заявил об ответе на теракт в Крыму

Страшная трагедия произошла утром в понедельник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей