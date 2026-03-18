Дзюник: Киркоров не мог выпустить ни одну песню без согласия Пугачевой

Бывшая примадонна отслуживала каждую композицию и давала добро на ее выпуск

Аллу Пугачеву задолго до отъезда из России называли крестной матерью шоу-бизнеса. Говорили, что она могла как помочь фаворитам, так и закрыть перед ними все двери. Но, как выяснилось, под контролем бывшей примадонны была не только вся индустрия, но и собственная семья.

Экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник в беседе с "Абзацем" раскрыл детали, о которых раньше не говорили вслух. По его словам, ни одна песня поп-короля не выходила без одобрения супруги.

"Без контроля Пугачевой ничего не было. Все песни Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте она отслушивала. Без ее согласия ничего не выходило в эфир. Если Пугачева не соглашалась с какой-то новой песней, Киркоров ничего не выпускал", – заявил Дзюник.

Продюсер добавил, что Пугачева следила и за тем, как позиционируют ее мужа в медиа. Их брак продлился с 1994 по 2005 год, и, по словам Дзюника, для Аллы Борисовны он был во многом выгоден: после замужества она перестала разъезжать с концертами и сосредоточилась на том, что ей действительно нравилось.

Кстати, сам Киркоров не раз признавался, что в отношениях с Пугачевой был подкаблучником – и таким, по его словам, остается до сих пор. Поп-король уверен, что "женщины рулят всем".