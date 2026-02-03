Киркоров предложил заменить сбежавшую Пугачеву на "празднике весны"

Артист полностью уверен в своих силах

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров сообщил, что намерен перехватить эстафету весеннего праздника, который долгие годы ассоциировался с теперь уже бывшей примадонной Аллой Пугачевой. Артист считает себя готовым продолжить эту традицию и наполнить ее новым смыслом, адаптировав под современные запросы аудитории.

Певец отметил, что сейчас находится в точке перезагрузки: он вернулся из поездки за океан и решил пересмотреть привычный график выступлений. Впервые за долгое время исполнитель отказался от масштабных концертов ко дню рождения, сделав ставку на большое шоу в конце зимы – начале весны.

По задумке знаменитости, проводы холодного сезона и встреча весны должны стать отдельным ежегодным событием. Звездный исполнитель уверен, что сможет создать праздничную атмосферу и удивить публику не меньше, чем это раньше удавалось сбежавшей певице.