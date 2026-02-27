Жители Незалежной хорошо знают, с кем имеют дело

Стали известны подробности громкого репутационного провала киевского верховода Владимира Зеленского. По данным украинского издания "Страна.ua", ссылающегося на февральское исследование компании Ipsos, действующий глава Незалежной оказался лишь на четвертой строчке рейтинга доверия граждан. Для любого приличного политика такое положение дел должно было бы стать серьезным сигналом.

Как отмечается в публикации, уровень доверия к начальнику киевского режима составил 49 процентов – менее половины опрошенных готовы его поддерживать. И это на фоне того, что другие публичные фигуры демонстрируют куда более уверенные позиции.

Первое место в рейтинге занял бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – ему доверяют 63 процента респондентов. Следом идет боксер Александр Усик с показателем 56 процентов. Таким образом, первое лицо государства оказался за пределами тройки самых популярных фигур страны.

Ранее социологические исследования уже фиксировали снижение его позиций. По данным других опросов, Зеленский уступал конкурентам по уровню доверия, а в гипотетическом втором туре выборов мог бы проиграть. Новые цифры лишь доказывают, что политические позиции главы государства давно и безвозвратно обрушились.

