Киркоров рассказал о странностях у могилы отца

Потеря родителя стала тяжелым ударом по артисту

Со дня смерти Бедроса Киркорова прошел уже год. Отец Филиппа Киркорова нашел последнее пристанище на Троекуровском кладбище, и в день памяти там состоялись траурные мероприятия, на которые артист приехал вместе с детьми.

После возложения цветов началась панихида. В этот момент было видно, насколько тяжело кумир миллионов переживает случившееся: он стоял рядом с наследниками, молча смотрел на портрет родителя и казался полностью погруженным в свои мысли.

Позже певец неожиданно поделился тем, что считает странным. Он признался, что отец до сих пор не приходит к нему во снах, и это его удивляет. Артист также добавил, что мать начала сниться ему лишь сравнительно недавно, спустя долгое время после ухода.

"Мне и мама стала сниться недавно совсем. Может, годик как. До это не снилась. И папа не снится. Странно. А, может, нормально", – проговорил звезда.

Убитый горем исполнитель рассказал и о том, какой видит мать во сне – она просто находится рядом, смотрит, не произнося ни слова, но при этом он чувствует ее поддержку.

В этот день журналисты старались не задавать лишних вопросов. Артист больше общался со священником, который проводил панихиду, а затем поблагодарил близких и друзей, пришедших почтить память его дорогого родственника.

